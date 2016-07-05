Москва, 5 июля, 2016, 06:09 — ИА Регнум. В связи с проведением мероприятий, посвящённых празднованию Ураза-байрам, 5 июля в Москве будет ограничено движение транспорта, в том числе общественного. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления МВД России.

Московская соборная мечеть

С раннего утра до 11:00 ограничено движение по улицам Дурова, Гиляровского, Мещанская и Щепкина, Выползову переулку, Старому Толмачёвскому переулку, Малому Татарскому переулку, улицам Большая Татарская и Новокузнецкая, Озерковскому и Протопоповскому переулкам.

Движение по улице Минской ограничено на участке от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта, по улице Южнобутовская — от Остафьевской до Бунинской аллеи.

Движение ограничено по дублёру проспекта Андропова со стороны парка 60-летия Октября, а также по одной полосе проезжей части улицы Хачатуряна — от Алтуфьевского шоссе до улицы Отрадная.

В пресс-службе столичной мэрии сообщили, что в связи с массовыми мероприятиями в городе также введены временные ограничения на использование парковочных мест. До 13:00 запрещена парковка на улице Мещанской, на улице Гиляровского — от Капельского переулка до Садового кольца, на улице Щепкина — от улицы Самарской до Садового кольца.