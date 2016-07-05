Донецк, 5 июля, 2016, 05:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в ночь на 5 июля подвергли обстрелу Куйбышевский район Донецка, передаёт телеканал «Звезда».

goodfon.ru Боеприпасы

Сообщается, что в результате обстрела загорелся частный дом, прямым попаданием снаряда уничтожен автобус, перебит газопровод.

По данным старшего дежурного хирурга 21-ой районной больницы, в медучреждение был доставлен мужчина с ранениями средней степени тяжести с травмами минно-взрывного характера и осколочными ранениями.

Телеканал со ссылкой на очевидцев сообщает, что около пяти выстрелов прозвучало в районе заброшенной Панфиловской шахты, ещё десятки выстрелов были нанесены по разным частям города.

Как передавало ИА REGNUM, накануне замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил на брифинге, что за сутки подразделения ВСУ 345 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 146 мин калибра 120 мм и 148 мин калибра 82 мм.

Под обстрел попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Васильевка, Зайцево, Гольмовский, Спартак, Ясиноватая, Весёлое, Минеральное, Докучаевск, Саханка, Коминтерново, Ленинское, Донецк (Петровский район и аэропорт).

Как сообщает «Донецкое агентство новостей», разведка ДНР зафиксировала новые факты переброски к линии соприкосновения под Донецком и Горловкой украинской военной техники, включая тяжелые артиллерийские орудия.

Согласно разведданным, местонахождение трех 120-мм миномётов, шести 122-мм САУ «Гвоздика» и двух 122-мм гаубиц Д-30 выявлены в районах села Жованка (под Горловкой, 0,5 км до линии фронта), Красногоровки (Донецкое направление, 3 км до линии фронта) и села Георгиевка (Марьинский район, 7 км до линии фронта).