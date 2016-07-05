Пекин, 5 июля, 2016, 05:43 — ИА Регнум. Китайские спасатели до сих пор не могут потушить пожар, вспыхнувший 4 июля на одной из шахт в провинции Ляонин. Под землей находятся 13 шахтеров, которые не могут выбраться на поверхность из-за высокой температуры и задымления.

uol.com.br Китайские спасатели

Как установили инспекторы Государственной администрации труда, угольная шахта была законсервирована несколько лет назад, однако добыча угля осуществлялась нелегально силами местных жителей. Несоблюдение техники безопасности привело к воспламенению оборудования, находящегося в стволе шахты, пишет «Сина синьвэнь».

Инспекторы призвали местные власти провести расследование и не допустить повторения подобных инцидентов в будущем. На месте происшествия развернут мобильный штаб спасательных служб. Спасатели уверяют, что всех шахтеров удастся вызволить из-под земли не позднее 6 июля.