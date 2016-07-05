Южно-Сахалинск, 5 июля, 2016, 05:21 — ИА Регнум. Замначальника Сахалинского отдела по ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба сахалинского управления Следственного комитета России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

onedio.com Креветка «Богомол»

По версии следствия, в апреле 2016 года чиновник, зная о незаконности вывоза 1 сентября 2015 года в иностранный порт 18 тонн варёно-мороженной креветки и наличии уголовного дела о контрабанде, дал указание подчинённому ему госинспектору изготовить подложный сертификат с истёкшей датой, содержащий ложные сведения о законности вывоза продукции.

После этого, по информации следователей, чиновник направил заместителю начальника Сахалинской таможни копии документов, в том числе подложный сертификат.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщают в Следственном комитете.