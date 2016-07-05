Пекин, 5 июля, 2016, 05:11 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель Министерства национальной обороны КНР У Цянь решительно осудил действия ВВС Японии, чьи самолеты совершили опасный маневр вблизи истребителей НОАК.

中国法治.net Официальный представитель Министерства национальной обороны КНР У Цянь.

«17 июня во время патрулирования над водами Восточно-Китайского моря 2 истребителя ВВС НОАК столкнулись с провокационными действиями со стороны японских летчиков», — заявил пресс-секретарь Минобороны КНР.

У Цянь подчеркнул, что японские истребители имитировали воздушный бой, сближались на опасное расстояние, а также пролетали в непосредственной близи от китайских самолетов на высокой скорости, что могло привести к авиационному происшествию. Чиновник не сообщил в каком конкретном районе произошел инцидент, пишет «Жэньминь жибао».

«КНР призывает Японию прекратить подобные акты провокации, которые не способствуют установлению мира и снижению напряженности в регионе», — добавил У Цянь.

Японская сторона признала, что ее истребители действительно поднимались в воздух для перехвата самолетов ВВС НОАК, однако, по словам дипломатов, действия японских пилотов не представляли опасности.