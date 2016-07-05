Владивосток, 5 июля, 2016, 04:58 — ИА Регнум. Ущерб от разлива нефтепродуктов в бухте Золотой Рог во Владивостоке, по предварительной оценке Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора, составил более 25 млн рублей. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ok-inform.ru Мазут на воде

ЧП произошло в ночьна 17 июня при перекачке мазута с нефтебазы ООО НПП «Владпортбункер» в бункеровочно-зачистную станцию «ББС-5», принадлежащую ПАО «Дальневосточное морское пароходство».

«Приморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту произошедшего, в ходе которой установлено, что при перекачке мазута не было обеспечено безопасное проведение этой грузовой операции, меры, предупреждающие попадание нефти в портовые воды, приняты не были, что повлекло разлив нефтепродуктов на борт БЗС «ББС-5» с последующим попаданием мазута в акваторию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы проверки направлены начальнику Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте для принятия процессуального решения. Кроме этого, Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора проводится административное расследование, по итогам которого будет решён вопрос о принятии в судебном порядке мер по возмещению экологического ущерба.