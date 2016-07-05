Пекин, 5 июля, 2016, 04:55 — ИА Регнум. Министерство гражданской администрации КНР начало предварительный подсчет ущерба, причиненного наводнениями, которые были вызваны многодневными проливными дождями. Наибольший урон непогода нанесла 4 провинциям: Цзянсу, Хубэй, Хэнань и Сычуань. Всего за 4 дня на территории данных провинций погибли 93 человека.

cma.gov.cn Наводнение.

Наводнения затопили посевы, размыли дороги и уничтожили коммуникации и объекты электроснабжения, что привело к серьезным сбоям в железнодорожном сообщении. Ливень, начавшийся 30 июня и не ослабевающий уже более 4 дней, уничтожил 22 тыс. домов, власти КНР эвакуировали более 726 тыс. человек, пишет «Сина синьвэнь».

Самым пострадавшим регионом стала провинция Хубэй, где ливни затронули почти 10 млн местных жителей. За последние 4 дня на территории провинции погибли 38 человек, еще 17 пропали без вести. Около 235 тыс. жителей провинции нуждаются в гуманитарной помощи.

Прямой экономический ущерб был оценен в 20,43 млрд юаней ($3 млрд). В ряде районов за прошедшие 4 дня выпало до 1300 мм осадков, что является абсолютным рекордом. В последний раз подобная непогода бушевала в Китае более 100 лет назад.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 1 июня Национальное метеорологическое бюро КНР ввело предпоследний «оранжевый» уровень общественной опасности в связи с очередным ухудшением погодных условий на юге и востоке страны.