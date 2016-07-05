Якутск, 5 июля, 2016, 05:49 — ИА Регнум. Возможности России — это освоение огромной территории страны, а не концентрация людей в городах. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал первый секретарь якутского рескома КПРФ, заместитель председателя Госсобрания республики Виктор Губарев, комментируя слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что правительство РФ работает над новым территориальным устройством страны, учитывающем современные процессы урбанизации.

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«Я не вижу большой целесообразности в этом отношении», — пояснил депутат Якутии. — Наша территория огромная, надо радоваться этому, и осваивать всю территорию, это и есть возможности нашей страны».

Парламентарий республики рассказал, что недавно в Нерюнгри состоялся форум «Деревня — душа России», который идёт по всей стране. «Понятно всем, что с уничтожением сёл и деревень — а их уничтожено несколько тысяч за 25 лет — страна очень много потеряла. Заброшенные земли, это просто нехарактерно для нашей России. Конечно, будут строится города — но без села, без деревни, без сельской местности Россию просто нельзя представить, «Деревня — душа России», конечно», — считает Виктор Губарев.

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Коммунист заметил, что вообще любые территориальные изменения должны сочетаться с объективными условиями. «Владимир Жириновский в последнее время говорит, что нужно упразднять национальные республики создавать губернии. Но у нас вопрос создания национально-территориального устройства, автономий и республик, вообще-то решён. В 2022 году будем отмечать 100 лет со дня образования ЯССР — Якутской республики. Мы всё больше убеждаемся, что это было самое разумное территориальное устройство, и регион за эти годы, получив статус якутской республики, добился очень многого. И сегодня нет объективных условий для того, чтобы это менять», — пояснил глава якутского рескома КПРФ.

Виктор Губарев также обратил внимание на то, что в Якутии менее миллиона населения, и из них треть живет в Якутске: «Это плохо, территория остаётся, пятая часть России, 3,3 млн кв километров. Её осваивать будем, или куда она отойдёт? Из арктических районов уехало более 100 тысяч человек. Это плохо. Там же люди жили, осваивали. Сейчас Арктика должна новое дыхание получить, туда людей надо звать».

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Депутат также рассмотрел заявление Сергея Собянина в контексте принятого недавно закона «Об особенностях выделения одного гектара на Дальнем Востоке». «Это же для того, чтобы люди поехали сюда, а какие тогда там другие идеи предлагают? У нас в стране накоплен колоссальный опыт жизни в экстремальных условиях. И надо осваивать территории, а без людей это невозможно. То, что касается Москвы — это одно, а Российской Федерации — это другое», — отметил Виктор Губарев.

Как сообщало ИА REGNUM, на урбанистическом форуме в Москве мэр города Сергей Собянин заявил о том, что правительство РФ работает над новым территориальным устройством страны, учитывающим современные процессы урбанизации, и назвал конкурентным преимуществом РФ концентрацию населения в крупных агломерациях. Читайте также: «Политические риски возрастают вместе с ростом агломераций»