Петропавловск-Камчатский, 5 июля, 2016, 04:43 — ИА Регнум. Холодная зима и разница температур в слоях прибрежных вод отразились на подходе красной рыбы в Карагинскую подзону, в которой камчатские рыбаки пока показывают результаты по вылову ниже, чем в прошлом году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал зампред правительства Камчатки Владимир Галицын, отметив, что ученые ждут, пока пройдут шторма и «вода перемешается», после чего рыба начнет активное движение в реки.

strimberg.ru Шторм.

«В принципе это характерно не только для Камчатки, но и для Сахалина. Эта информация была озвучена на штабе путины на прошлой неделе. Поэтому здесь пока оснований для беспокойства нет», — пояснил Владимир Галицын, отметив, что как и прогнозировала наука, рыба в этом районе подойдёт с задержкой, которая может составить от 10 до 14 дней.

По его словам, Карагинская подзона пока рыбачит не очень активно — в 2014 году к этому времени там было выловлено почти 2 тысячи тонн, а в этом — на тысячу тонн меньше. При этом в общей сложности, с начала путины (1 июня), на Камчатке уже выловили 12,5 тысяч тонн рыбы. Основная рыбалка пока проходить в Усть-Камчатском районе, где вылов превышает позапрошлогодние значения более чем на 1,5 тысячи тонн. «В целом рыбалка идёт в штатном режиме», — отметил зампред.

По прогнозам, в период лососёвой путины 2016 года на Камчатке планируется добыть порядка 154 тонн рыбы, в том числе около 92 тысяч тонн на восточном побережье региона и порядка 62 тысяч тонн на западном.