Петропавловск-Камчатский, 5 июля, 2016, 04:21 — ИА Регнум. На вулкане Ключевской на Камчатке зафиксирован очередной выброс пепла. На этот раз самый высокий действующий вулкан Евразии, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в геофизической службе РАН, выбросил столб на 6 км над уровнем моря.

fedpress.ru Вулкан Ключевской

По данным вулканологов, это произошло рано утром во вторник и шлейф распространяется в западном направлении от исполина. Облако пепла растянулось на 50 км. В населенных пунктах края пеплопадов не зафиксировано.

Предыдущий выброс пепла был зафиксирован на Ключевском вечером 4 июля. Тогда столб поднялся на 5 км, а шлейф растянулся на 50 км и развеялся.

Как сообщал корреспондент ИА REGNUM, Ключевской вулкан, высота которого 4 750 метров, находится в стадии извержения с начала апреля этого года. Ближайший населенный пункт от него — поселок Ключи.