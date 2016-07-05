Москва, 5 июля, 2016, 04:18 — ИА Регнум. Пакет антитеррористических законов на данный момент не устанавливает точные параметры хранения информации. Об этом заявила один из инициаторов законопроектов глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая.

Ирина Яровая — глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции

«Закон не предлагает хранить информацию. Закон дает только право правительству Российской Федерации в течение двух лет определиться, надо что-то хранить или не надо, в каком объеме, в отношении какого среза информации», — сказала Яровая в интервью телеканалу «Россия 24».

Депутат также заявила, что новые законы не дают «никаких оснований к удорожанию услуг связи». «Это однозначно, категорично и недвусмысленно. Потому что сведения о том, что закон устанавливает требования по какому-то объему, недостоверны», — подчеркнула она.

По словам Яровой, заявления сотовых операторов о том, что поправки в законодательство приведут к подорожанию тарифов, являются спекуляцией. «Может быть, есть желание просто повысить тарифы, и хочется найти какое-то удобоваримое обоснование. Объективно никаких оснований к удорожанию нет. Потому что в законе нет ничего из того, что вело бы к удорожанию чего бы то ни было», — отметила депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, антитеррористический пакет законов был принят Госдумой 24 июня и одобрен Советом Федерации 29 июня. Поправки, в частности, предусматривают, что операторы связи должны будет в течение трёх лет хранить информацию о звонках, сообщениях, передаваемых фотографиях, аудио‑ и видеофайлах, а также в течение полугода сохранять данные о содержании телефонных разговоров и переписки.

Предлагаемые поправки вызвали шквал критики как со стороны общественников и экспертов, так и со стороны операторов мобильной связи. Совет по правам человека при президенте России заявил о намерении просить Владимира Путина не подписывать пакет законопроектов.

1 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о позиции Совета по правам человека по данным законопроектам. «Всё это принимается к сведению», — сообщил он.