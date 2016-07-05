Петропавловск-Камчатский, 5 июля, 2016, 04:17 — ИА Регнум. Решением конференции «Единой России» на Камчатке утверждены списки партии на выборы в Законодательное собрание региона, а также тех, кто пойдет от партии в региональный парламент по одномандатным округам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, общекраевую часть списков возглавил губернатор Камчатки Владимир Илюхин. Действующий спикер парламента Валерий Раенко указан под вторым номером, а замыкает тройку многократная чемпионка по самбо Светлана Галянт. Всего в списке партии 48 членов «ЕР», 4 сторонника и 3 беспартийных.

Также большинством голосов были утверждены списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Камчатского края третьего созыва по одномандатным избирательным округам. В этом списке 12 членов партии, 1 сторонник и 1 беспартийный.

По итогам работы конференции партийцы также приняли предвыборную программу регионального отделения партии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Государственную думу в качестве одномандатника на выборах 18 сентября «Единая Россия» выдвигает главу Петропавловска Константина Слыщенко, «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ — глав своих отделений на Камчатке — Михаила Пучковского, Валерия Калашникова и Михаила Смагина, соответственно.

Сейчас Камчатку в Госдуме представляет Ирина Яровая, а в Законодательном собрании края — большинство мест занимают единороссы.