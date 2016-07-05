Лондон, 5 июля, 2016, 03:46 — ИА Регнум. Комитет по обороне парламента Великобритании считает необходимым расширить санкции в отношении России путём включения в санкционный список большего числа представителей российских властных структур. Соответствующий доклад комитета опубликован на официальном сайте парламента Соединённого Королевства.

recruitmentagencynow.com Сдание Британского парламента

Как отмечается в документе, ранее введённые санкции нанесли России экономический ущерб, однако не снизили инвестиции Москвы в военное развитие. В докладе также содержится призыв к британским властям «признать масштаб ремилитаризации России и дать жёсткий ответ на него».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля вступило в силу решение о продлении санкций Евросоюза в отношении России ещё на шесть месяцев — до 31 января 2017 года. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении на полгода экономического эмбарго в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции.

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