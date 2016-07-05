Краснодар, 5 июля, 2016, 03:28 — ИА Регнум. Пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля на трассе Краснодар — Новороссийск. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД России.

vladtime.ru Знак аварийной остановки при ДТП

Авария произошла в ночь на 5 июля в районе станицы Троицкой Крымского района. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем Scania.

«В результате ДТП водитель и четверо пассажиров автомобиля Volkswagen, двое из которых — дети 13 и 2 лет, скончались на месте», — уточнили в пресс-службе.

Сообщается, что в настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.