Владивосток, 5 июля, 2016, 04:04 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении режима Свободного порта на узловые гавани Дальнего Востока, а также ввёл инвестиционные квоты для развития рыбохозяйственной отрасли. Оба предложения по поручению лидера государства были разработаны Минвостокразвития, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

fialan-china.ru Порт — Владивосток

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Теперь режим порто-франко распространяется на четыре ключевые дальневосточные гавани: в Хабаровском крае — Ванинский муниципальный район, на Сахалине — Корсаковский городской округ, на Камчатке — Петропавловск-Камчатский, в Чукотском автономном округе — Певек. В Свободный порт Владивостока вошёл Лазовский муниципальный район.

Глава Минвостокразвития Александр Галушка напомнил, что режим порто-франко предполагает ряд преференций для резидентов: налоговые льготы, упрощение таможенных и визовых процедур, снижение административных барьеров.

«Всё то, что было наработано во Владивостоке, будет масштабировано на другие дальневосточные гавани. Работа будет идти уже не в экспериментальном, а плановом режиме при активном участии глав регионов», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ключевая преференция Свободного порта Владивосток — упрощённый визовый режим для иностранцев — по сей день так и не была введена на практике. Изначально она должна была заработать с 1 января, потом говорили о 1 июля. В конце июня Минвостокразвития озвучило, что преференция начнёт действовать только после модернизации информационной системы «МИР», пограничных переходов и общего тестирования. Это ещё, как минимум, полгода.

Развитие рыбохозяйственной отрасли

Владимир Путин также подписал закон о введении инвестиционных квот для развития рыбохозяйственной деятельности. Теперь при получении инвестором права на вылов рыбы, он берёт на себя ответственность покупать российские суда или создавать рыбоперерабатывающие мощности. Предусматривается и увеличение с 10 до 15 лет срока закрепления долей квот.

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Объём освоения квот добычи повышается с 50% до 70%. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны добывать не менее 70% улова собственными или взятыми в лизинг судами.

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Кроме того, внесены изменения в регулирование аквакультуры. Речь идёт о приобретении права частной собственности на объекты пастбищной аквакультуры с момента выпуска молоди в естественную среду. Отменено требование по выращиванию определённых видов аквакультуры на участке, однако устанавливается требование минимального объёма производства аквакультуры. Также изменения касаются перезаключения договоров о предоставлении рыбоводных участков без торгов с добросовестными пользователями.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко согласовал с рядом заинтересованных ведомств вопрос о развитии прибрежного промысла в островном регионе. Предложено упросить доступ к добыче водных биологических ресурсов в прибрежной шестимильной зоне для рыбаков-частников и мелких компаний. Сегодня промысел для них ограничивает ряд административных барьеров.