На Камчатке у браконьеров изъяли 6,5 тонны рыбы
Петропавловск-Камчатский, 5 июля, 2016, 03:16 — ИА Регнум. На Камчатке с начала профилактической операции «Путина», которая стартовала 26 мая, полицейскими изъято у браконьеров 6,5 тонны рыбы ценных лососевых пород, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МВД региона.
По словам полицейских, по фактам незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уже 26 уголовных дел. «Операция продолжается. Так, за последние несколько дней изъято более 250 кг рыбы в разных районах. Самый большой улов — почти 100 кг рыбы, был изъят в двух километрах от г. Елизово на реке Авача, где рыбачили двое мужчин», — пояснили в полиции. Как сообщало ИА REGNUM, на рынках Камчатки первая красная рыба нового сезона появилась задолго до старта официальной большой рыбалки. Если путина началась 1 июня, но свежую рыбу можно было купить уже после 20-х чисел мая. При этом рыбоохрана и власти Камчатки призывали на помощь в борьбе с браконьерами самих рыбопромышленников, которые заинтересованы в сохранении стада лососевых. Они уже сформировали свои отряды и намерены бороться с незаконным промыслом.
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За время прошлогодней операции «Путина» на Камчатке возбуждено более 200 уголовных дел за незаконный промысел с общим ущербом 30 миллионов рублей. Изъяты десятки тонн красной рыбы и икры.