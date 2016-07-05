Петропавловск-Камчатский, 5 июля, 2016, 03:16 — ИА Регнум. На Камчатке с начала профилактической операции «Путина», которая стартовала 26 мая, полицейскими изъято у браконьеров 6,5 тонны рыбы ценных лососевых пород, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МВД региона.

Добыча браконьера

По словам полицейских, по фактам незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уже 26 уголовных дел. «Операция продолжается. Так, за последние несколько дней изъято более 250 кг рыбы в разных районах. Самый большой улов — почти 100 кг рыбы, был изъят в двух километрах от г. Елизово на реке Авача, где рыбачили двое мужчин», — пояснили в полиции. Как сообщало ИА REGNUM, на рынках Камчатки первая красная рыба нового сезона появилась задолго до старта официальной большой рыбалки. Если путина началась 1 июня, но свежую рыбу можно было купить уже после 20-х чисел мая. При этом рыбоохрана и власти Камчатки призывали на помощь в борьбе с браконьерами самих рыбопромышленников, которые заинтересованы в сохранении стада лососевых. Они уже сформировали свои отряды и намерены бороться с незаконным промыслом.

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За время прошлогодней операции «Путина» на Камчатке возбуждено более 200 уголовных дел за незаконный промысел с общим ущербом 30 миллионов рублей. Изъяты десятки тонн красной рыбы и икры.