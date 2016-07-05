Денвер, США, 5 июля, 2016, 03:07 — ИА Регнум. Легкомоторный самолёт потерпел крушение к северу от города Буэна-Виста в американском штате Колорадо, передаёт Associated Press.

news.lent.az Легкомоторный самолёт потерпел крушение к северу от города Буэна-Виста

Сообщается, что самолёт разбился при заходе на посадку неподалёку от аэропорта. По информации Colorado Spring Gazette, пилот самолёта погиб, на земле никто не пострадал.

Национальный совет по безопасности на транспорте совместно со специалистами Федерального управления гражданской авиации США начал расследование инцидента. Личность пилота и причины падения в настоящее время устанавливаются.