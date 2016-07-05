Петропавловск-Камчатский, 5 июля, 2016, 03:02 — ИА Регнум. На Камчатке 27-летняя женщина признала свою вину по причинению смерти по неосторожности собственной четырехмесячной дочери, которую взяла с собой в ванну и уснула, а малышка захлебнулась. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР региона, вскоре мать предстанет перед судом.

Детская игрушка

Трагедия произошла 1 мая текущего года, когда женщина вместе с малышкой пришла в гости праздновать День Весны и Труда. «Будучи в состоянии алкогольного опьянения, решила искупаться со своей четырехмесячной дочерью и легла в ванну, наполненную водой, а ребенка положила на себя. Через некоторое время женщина уснула, а девочка, оставшись без присмотра, захлебнулась водой», — сказали в СКР.

При этом, у женщины есть и старшая дочь. Ей сейчас 2 года, но органы опеки уже изъяли её из семьи.