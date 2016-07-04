Москва, 5 июля, 2016, 02:39 — ИА Регнум. Российским самолётом в осаждённый террористами сирийский город Дейр-эз-Зор 4 июля доставлено 18 тонн гуманитарной помощи, полученной по линии ООН. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Beshr Abdulhadi Сирийские дети

«Самолётом российской авиакомпании «Абакан Эйр» в осаждённый террористами ИГИЛ (террористическая группировка, запрещённая в России — ИА REGNUM) город Дейр-эз-Зор десантирован гуманитарный груз ООН — продуктовые наборы и крупы, общей массой 18 тонн», — говорится в опубликованном документе.

Сообщается также, что за минувшие сутки заключено соглашение о примирении с представителями ещё одного населённого пункта в провинции Хомс. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 173.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Хомс, Хама и Эль-Кунейтра. Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия, осталось без изменений — 61.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.