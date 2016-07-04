Москва, 5 июля, 2016, 02:28 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

За минувшие сутки российской стороной зафиксировано четыре нарушения режима перемирия на территории провинции Дамаск. «Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из миномётов позиции сирийских вооружённых сил в населённых пунктах Дума, Хауш-эль-Фара, Арбил и Хараста», — говорится в опубликованном документе.

Сообщается, что группировки международной террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий.

«В течение суток обстрелам террористов подверглись населённые пункты Хутейта аль-Джараш, Хараста эль-Кантара, Бахария, Кабун и Мейда в провинции Дамаск, а также населённый пункт Фуаа в провинции Идлиб. В провинции Алеппо из РСЗО и миномётов террористы обстреляли населённые пункты Хандрат и Эль-Хадер, кварталы Шейх Максуд, Халаб-эль-Джалил и аэропорт Эн-Найраб в городе Алеппо», — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.