Париж, 5 июля, 2016, 02:10 — ИА Регнум. Обозначенный в расписании как «7-й», а на самом деле 8-й игровой день на Уимблдонском теннисном турнире принёс для российских теннисисток такие результаты:

Теннис

[[[flag-us]]] Серена Уильямс (США) — [[[flag-ru]]] Светлана Кузнецова (Россия) 2:0 (7:5 6:0)

(США) — Светлана Кузнецова (Россия) (7:5 6:0) [[[flag-ru]]] Анастасия Павлюченкова (Россия) — [[[flag-us]]] Коко Вандевеге (США) 2:0 (6:3 6:3)

(Россия) — Коко Вандевеге (США) (6:3 6:3) [[[flag-ru]]] Екатерина Макарова (Россия) — [[[flag-ru]]] Елена Веснина (Россия) 1:2 (7:5 1:6 7:9)

Светлана Кузнецова в первом сете упорно сопротивлялась Серене Уильямс, отыграла по ходу партии брейк, но до тай-брейка всё же не добралась. Как это частенько бывает с Сереной, она разозлилась и вторую партию выиграла всухую.

Анастасия Павлюченкова встречалась с другой американкой, Коко Вандевеге, и уверенно переиграла её в двух партиях. Теперь уже Павлюченковой предстоит сыграть в четвертьфинале с Сереной Вильямс.

Екатерина Макарова проиграла своей партнёрше по игре в паре Елене Весниной, с которой в этот же день вечером играла матч парного разряда, но этот матч до конца не доигран и отложен на завтра. Теперь Елена Веснина сыграет в четвертьфинале с Доминикой Цибулковой из Словакии.

Ранее в этом сюжете: Кузнецова впервые с 2008 года прошла во вторую неделю Уимблдона