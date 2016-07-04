Москва, 5 июля, 2016, 02:07 — ИА Регнум. Щербинский районный суд Москвы 4 июля вынес обвинительный приговор в отношении 12 молодых людей за совершение преступлений по мотивам национальной ненависти. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Установлено, что в 2013 году молодые люди, обучавшиеся в средних образовательных учреждениях столицы, на почве общих националистических убеждений объединились с целью нападений на людей с неславянской внешностью. Своих жертв они выискивали по внешним признакам, как правило, в районе железнодорожной станции «Щербинка» в вечернее время, нападали и избивали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за декабрь 2013 года от их действий молодых людей пострадали трое мужчин, выходцев из Средней Азии и Закавказья. Один из потерпевших от полученных травм скончался, остальных удалось спасти медикам. В 2014 году участники группы были задержаны.

В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений молодые люди осуждены по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное по мотивам расовой и национальной ненависти и вражды, группой лиц по предварительному сговору, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего», «Хулиганство, совершённое по мотивам расовой, национальной и религиозной ненависти или вражды, группой лиц по предварительному сговору» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Участники группы приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 10 лет. Две несовершеннолетних осуждённых будут отбывать наказания в воспитательных колониях, остальные — в исправительных колониях общего и строгого режимов. Одному из подсудимых суд счёл возможным назначить 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.