Осло, 5 июля, 2016, 01:37 — ИА Регнум. Технические проблемы с радиолокационным оборудованием в аэропортах Осло и Ставангера стали причиной временной приостановки полётов в Норвегию, передаёт The Local.

Пассажиры

По информации компании-оператора норвежских аэропортов Avinor, часть воздушного пространства была закрыта на протяжении почти двух часов.

Отмечается, что подобный инцидент происходит не первые. В июне 2015 года несколько аэропортов на территории страны уже закрывались из-за аналогичных проблем.