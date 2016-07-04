Каир, 5 июля, 2016, 01:17 — ИА Регнум. Уголовный суд в Каире 4 июля принял решение о внесение бывшего президента страны Мухаммеда Мурси в террористический список, передаёт агентство Anadolu.

Wilson Dias/Agência Brasil Мухаммед Мурси

Помимо экс-президента в список террористов зачислены 35 высокопоставленных членов движения «Братья-мусульмане», в том числе — верховный наставник Мухаммед Бадиа, бывший глава парламента Египта Саад аль-Кататни и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Египта, член движения «Братья-мусульмане» Мухаммед Мурси и двое его сторонников были признаны виновными в шпионаже в пользу Катара и приговорен к пожизненному заключению.

Напомним, Мухаммед Мурси стал президентом Египта в 2012 году, победив на выборах после революции 2011 года, в ходе которой был свергнут Хосни Мубарак. Мурси управлял страной немногим более года и был свергнут в результате военного переворота 3 июля 2013 года.

После отстранения от власти Мурси арестован новыми властями, которые предъявили ему ряд обвинений и инициировали жёсткую репрессивную кампанию в отношении «Братьев-мусульман», вскоре объявленных террористической организацией.