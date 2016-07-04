Киев, 5 июля, 2016, 01:01 — ИА Регнум. Киев и Вашингтон планируют осуществить в ближайшие месяцы совместный запуск космической ракеты. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый в интервью украинскому «5 каналу».

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«У нас планируется запуск совместной ракеты с американцами в ближайшие месяцы», — сказал Чалый, добавив, что у Украины есть «серьёзные наработки».

Посол также отметил, что благодаря сотрудничеству с США в космической сфере, Украина сегодня входит в десятку «космических держав».

По словам Чалого, Киев не мог провести совместное заседание с представителями Вашингтона по вопросам освоения космоса с 2008 года, и он «очень рад», что такая встреча состоялась около двух недель назад.