Минск, 5 июля, 2016, 00:09 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 4 июля подписал указ №251 «О внесении изменений и дополнений в указы президента Республики Беларусь» и указ №253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций», направленные на «повышение эффективности функционирования и решение отдельных финансовых проблем в организациях агропромышленного комплекса», сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

ИА REGNUM

Указами предусмотрены предусмотрены механизмы финансового оздоровления неплатёжеспособных организаций АПК, в том числе путём передачи на определённых условиях их активов эффективному собственнику.

Вводится упрощённый порядок госрегистрации предприятия как имущественного комплекса неплатежёспособной организации без наличия правоудостоверяющих документов на объекты недвижимого имущества.

Также предусмотрено обеспечение управляемости инициирования неплатёжеспособными сельхозорганизациями своей несостоятельности, в том числе для законной защиты и сохранения сельхозпроизводства, восстановления платёжеспособности либо подготовки имущественного комплекса для продажи инвесторам или передачи кредиторам в счёт долгов.

Кроме этого, как сообщает пресс-служба, Александр Лукашенко поручил правительству совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом до 1 сентября обеспечить совершенствование нормативного регулирования вопросов, связанных с принятием местными исполнительными и распорядительными органами решений по изъятию для государственных нужд земельных участков на территориях усадебной жилой застройки и с ограничениями прав собственников по распоряжению расположенными на этих земельных участках объектами недвижимого имущества.