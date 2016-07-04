Афины , 4 июля, 2016, 23:45 — ИА Регнум. Министр финансов Греции Эвклидис Цакалотос полагает, что сроки снятия контроля за движением капитала зависят от того, когда полностью восстановится общественное доверие к банковской системе, передает Reuters.

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«Чем больше общественность верит, что процесс рекапитализации был действительно успешным, что банки действительно очень стабильны, что мы действительно принимаем надлежащие меры для борьбы с плохими кредитами, если … деньги начинают возвращаться в банки, это поможет снять контроль над капиталом», — говорит государственному телевидению Цакалотос.

«Это непрерывный процесс либерализации», — добавил греческий министр.

Напомним, Греция ввела контроль потоков капитала 29 июня 2015 года, чтобы предотвратить крах финансовой системы на фоне тогдашних страхов о выходе страны из еврозоны (Grexit). Ограничения ввели после того, как греки массово стали снимать деньги в банкоматах. Таким образом, Греция стала второй страной зоны евро после Кипра (2013 г.), прибегшей к подобному контролю.