Москва, 4 июля, 2016, 23:32 — ИА Регнум. В Белоруссии приостановлена выдача ветеринарных сертификатов Таможенного союза на продукцию четырёх белорусских предприятий из-за претензий к её качеству, сообщили 4 июля в пресс-службе Россельхознадзора.

vladtime.ru Линия по разливу молочной продукции

Как уточняется, директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии Александр Субботин обратился с письмом на имя главы российского ведомства Сергея Данкверта, в котором уведомил о приостановке выдачи ветеринарных сертификатов на продукцию «Минского молочного завода №1», СП «Санта-Бремор», «Бельничского протеинового завода» и ЗАО «Агрокомбинат «Заря».

Кроме этого, на усиленный лабораторный контроль переведена продукция предприятий «Бабушкина крынка», «Калинковичский молочный комбинат» и «Борисовский мясокомбинат».

«Департамент организовал проведение совместно с другими компетентными государственными органами Белоруссии расследования для устранения факторов, повлекших выпуск не соответствующей требованиям продукции, а также для разработки плана корректировочных мероприятий», — информирует Россельхознадзор.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Александр Лукашенко распорядился переориентировать в Белоруссию продовольствие из стран, попавших под ответные санкции России — так возник «белорусский продовольственный оффшор», через который контрабанда сотнями тонн поставляется на российский рынок. Помимо этого белорусские госпредприятия сбывают в России некачественное продовольствие, в том числе произведённое из импортного сырья.

Данная проблема обсуждалась на встрече Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина в начале июня.