Иркутск, 4 июля, 2016, 23:32 — ИА Регнум. Стали известны предварительные результаты расшифровки черных ящиков самолет Ил-76 МЧС России, который разбился 1 июля в труднодоступном районе Иркутской области. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает телеканал «Россия 1» со ссылкой на источник в комиссии по расследованию авиакатастрофы.

theconversation.com «Черный ящик.»

Сообщается, что эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) закончили расшифровку речевого самописца, разбившегося ИЛ-76. По данным экспертов МАК экипаж и самолет работали в штатном режиме до самого последнего момента. Экипаж вел обычные переговоры и не подозревал скорой гибели. Столкновение с землей было внезапным.

Специалисты МАК предполагают, что самолет находился в зоне сильного задымления от лесных пожаров и поэтому никто в кабине пилотов не увидел приближающейся сопки, в которую самолет и врезался.

Напомним, 1 июля самолет Ил-76 МЧС России рухнул в труднодоступном районе Иркутской области. На борту самолета был экипаж из 10 человек. Воздушное судно участвовало в тушении лесных пожаров в Приангарье.