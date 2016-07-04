Великий Новгород, 4 июля, 2016, 23:21 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Новгородской области заверила список кандидатов в депутаты Новгородской областной думы шестого созыва от регионального отделения партии «Коммунисты России». Как сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме, в списке по единому избирательному округу у партии 51 человек (общеобластная тройка и тройки кандидатов в 16 региональных группах). Также заверен список партии по 16 одномандатным избирательным округам.

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«Избирательная комиссия Новгородской области зарегистрировала уполномоченных представителей партии по финансовым вопросам и постановила разрешить ей открыть специальный избирательный счет», — сообщили в облизбиркоме. В пресс-службе партии корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что общеобластную часть списка возглавил секретарь ЦК партии «Коммунисты России» по борьбе с коррупцией, руководитель регионального отделения партии Дмитрий Перевязкин, на втором месте — депутат Новгородской областной думыВиталий Кириллов (возглавляет в ней фракцию ЛДПР — прим. ИА REGNUM), на третьем — Ольга Андреева.

Кроме того, в список вошёл кандидат от партии в Госдуму по Новгородской области Вячеслав Иванов, а также представители незарегистрированной партии «Другая Россия» Кирилл Морозов, Алексей Загорский и Никита Воробьев.

По словам Перевязкина, средний возраст кандидатов — 35−40 лет.

Напомним, выборы в Новгородскую областную думу шестого созыва пройдут 18 сентября, одновременно с выборами в Госдуму седьмого созыва.