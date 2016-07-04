Владимир, 4 июля, 2016, 23:19 — ИА Регнум. В офисе владимирской автотранспортной компании «БигАвтоТранс» сегодня, 4 июля, обнаружено тело владельца и руководителя компании, некогда крупного игрока на рынке общественных перевозок Автандила Биганова. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете РФ по Владимирской области. По информации следственных органов, сообщение о смерти предпринимателя поступило на пульт дежурного УМВД около 15 часов. Тело Биганова обнаружено в одном из помещений офиса с признаками суицида.

wordpress.com Место происшествия.

По факту смерти предпринимателя начата доследственная проверка.

Транспортный передел во Владимире городские власти затеяли летом прошлого года, а в активную фазу он перешел зимой 2015−2016 годов. Камнем преткновения на право обслуживать маршруты общественного транспорта стали автобусы на природном газе. Так сложилось, что чаще всего муниципальные конкурсы стала выигрывать компания «АДМ», в управлении которой таких автобусов оказалось больше. Компания «БигАвтоТранс», возглавляемая покойным бизнесменом, за период с осени 2015 года по весну 2016 года потеряла 15 из 21 автобусного маршрута, которые она обслуживала. Как пишет портал «Зебра-ТВ», система транспортного сообщения, выстроенная «тандемом» «Биганов-мэрия» долгое время могла считаться «лучшей в стране» по доступности и скорости обслуживания. Биганов на этом рынке работал более 15 лет.

Упреки и тем более обвинения в лоббировании интересов компании-владельца «газомоторов» и в непрозрачности муниципальных конкурсов на обслуживание автобусных маршрутов администрацией города Владимира категорически отвергались. Глава администрации Андрей Шохин отмечал, что он выступает против монополизма на рынке пассажирских перевозок.

Тем не менее, горожане и активисты, недовольные тем, какими методами ведется «демонополизация», составили петицию, адресованную президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться и организовать проверку итогов конкурсов муниципальных перевозок, а также выступили инициаторами митинга «Транспорт для горожан». Губернатор Владимирской области Светлана Орлова, комментируя эту острую тему, заявила, что в городе «искусственно раскачивается ситуация».

Ни журналисты, ни тем более следователи не раскрывают подробностей того, как именно предприниматель лишил себя жизни. Знавшие его лично представители СМИ называют Автандила Биганова «благородным человеком из 19 века»:

«Его просто загнали в угол. А он тем не менее, все это сложное время, пока шел передел, не сокращал людей, до последнего сохранял коллектив и продолжал платить людям зарплату. Для него это было делом чести», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM главный редактор портала «Зебра-ТВ» Сергей Головинов.

Как пишет портал «Зебра-ТВ», участники рынка пассажирских перевозок во Владимирской области, пожелавшие остаться неназванными, считают, что уход бизнесмена из жизни — это утрата не только для его семьи, близких и друзей, но и для всего города.