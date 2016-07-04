Генштаб Ирана ратует за «освобождение мусульманских земель»
Тегеран, 4 июля, 2016, 23:11 — ИА Регнум. 4 июня начальник Генерального штаба Ирана генерал Мохаммад Багери направил поздравительное послание военным и гражданским служащим по случаю наступления праздника Ураза-байрам. Об этом сообщило правоконсервативное агентство Tasnim News со ссылкой на канцелярию Генштаба.
Примечательно, что это первое публичное послание Багери после назначения его главой Генштаба. Наступление Уразы знаменует для мусульман окончание священного месяца Рамадан.
В своем послании генерал «выразил надежду на процветание и единство мусульманского мира». Багери обратился с молитвой к Богу «для помощи в освобождении всех исламских земель из рук оккупантов».
Изменения в руководстве Генштаба Ирана произошли после череды столкновений между силами Корпуса стражей исламской революции и курдскими боевиками в провинциях Западный Азербайджан и Курдистан.
28 июня верховный лидер Али Хаменеи назначил генерала Мохаммада Багери новым главой Генерального штаба. Он пришел на смену генералу Хасану Фирузабади, которого назначили на должность высшего военного советника рахбара.