Тегеран, 4 июля, 2016, 23:11 — ИА Регнум. 4 июня начальник Генерального штаба Ирана генерал Мохаммад Багери направил поздравительное послание военным и гражданским служащим по случаю наступления праздника Ураза-байрам. Об этом сообщило правоконсервативное агентство Tasnim News со ссылкой на канцелярию Генштаба.

Писец. Людвиг Дойч 1855-1930

Примечательно, что это первое публичное послание Багери после назначения его главой Генштаба. Наступление Уразы знаменует для мусульман окончание священного месяца Рамадан.

В своем послании генерал «выразил надежду на процветание и единство мусульманского мира». Багери обратился с молитвой к Богу «для помощи в освобождении всех исламских земель из рук оккупантов».

Изменения в руководстве Генштаба Ирана произошли после череды столкновений между силами Корпуса стражей исламской революции и курдскими боевиками в провинциях Западный Азербайджан и Курдистан.

28 июня верховный лидер Али Хаменеи назначил генерала Мохаммада Багери новым главой Генерального штаба. Он пришел на смену генералу Хасану Фирузабади, которого назначили на должность высшего военного советника рахбара.