Минск, 4 июля, 2016, 23:03 — ИА Регнум. Более 800 населённых пунктов в Белоруссии оказались обесточены за прошедшие сутки в результате непогоды. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба МЧС Белоруссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«На территории республики были зафиксированы отключения электроснабжения 839 населенных пунктов, 105 сельскохозяйственных зданий и 2838 трансформаторных подстанций», — говорится в сообщении.

По оперативным данным, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 21 метров в секунду пострадали четыре населённых пункта в Минской области. В самом Минске были подтоплены четыре участка дорог, произошла приостановка движения семи троллейбусных маршрутов, зафиксированы восемь случаев падений деревьев, в результате которых повреждены семь автомобилей.

Сообщается, что на проведение восстановительных работы были направлены аварийные бригады. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Минске, несмотря на утреннюю жару и ливневые дожди после полудня, прошли торжественные мероприятия, посвящённые празднованию Дня независимости республики. По данным Мингорисполкома, в них приняли участие около 680 тысяч человек. МВД Белоруссии оценивает количество участников более чем в миллион человек. В то же время большое число жителей белорусской столицы, несмотря на празднования, предпочло покинуть столицу на выходные.