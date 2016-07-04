Пенза, 4 июля, 2016, 23:01 — ИА Регнум. Глава администрации ЗАТО Заречный Вячеслав Гладков провел выездное совещание по вопросам благоустройства. Чтобы проконтролировать как можно большую территорию, было принято решение провести объезд на велосипедах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета.

feosport.ru Велосипедисты

Гладков остался недоволен большим количеством некошеной травы. Он отметил, что объем выполняемой работы не соответствует задачам, которые стоят перед организациями. «Кроме того, были сделаны замечания по качеству уборки в сквере Демакова, а также по несвоевременной уборке мусора с площадок погребных и гаражных кооперативов», — отметили в пресс-службе.

В своем блоге по итогам совещания Гладков написал, что в городе установили вторую крытую велопарковку. «Подрядчику осталось покрасить некоторые элементы, а жителям решить вопрос с доступом (повесить замок, изготовить ключи)», — поделился мэр. Также градоначальник «проехал» на первую велопарковку и «увиденное не порадовало — двери оторваны, металл начал ржаветь». «Велосипедисты, обратившиеся ко мне с просьбой установить велопарковку во дворе, обещали за ней следить, подкрашивать и т.д. На деле выходит, что пользуются ей «на убой». А что? Не наше! Сломается — починят!», — сетует Гладков и добавляет, что подумает, стоит ли устанавливать еще велопарковки на территории Заречного.

Напомним, в мае глава администрации Заречного в своем блоге делился впечатлениями о поездке на работу на велосипеде. «Удовольствие огромное! Надеюсь, этот способ передвижения на службу и домой станет постоянным», — написал он.

Российские чиновники не в первый раз пытаются активно участвовать в популяризации велодвижения, однако чаще всего это происходит во время проведения акций. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае текущего года прошла всероссийская акция «На работу на велосипеде». В частности, в день мероприятия губернатор Новгородской области Сергей Митин прибыл на службу на велосипеде. «Когда едешь на велосипеде, более остро ощущаешь все изъяны дороги и недостатки велосипедной инфраструктуры. Есть идея, один или два раза летом закрыть гараж правительства Новгородской области до обеда и предложить всем чиновникам воспользоваться велосипедом», — сказал глава области, приехав на работу. Митин также пообещал, что на следующий год в бюджете области будут предусмотрены средства, «которые целенаправленно будут выделяться на развитие велосипедной инфраструктуры».