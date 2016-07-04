Чиновники в Пензенской области провели совещание на велосипедах
Пенза, 4 июля, 2016, 23:01 — ИА Регнум. Глава администрации ЗАТО Заречный Вячеслав Гладков провел выездное совещание по вопросам благоустройства. Чтобы проконтролировать как можно большую территорию, было принято решение провести объезд на велосипедах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета.
Гладков остался недоволен большим количеством некошеной травы. Он отметил, что объем выполняемой работы не соответствует задачам, которые стоят перед организациями. «Кроме того, были сделаны замечания по качеству уборки в сквере Демакова, а также по несвоевременной уборке мусора с площадок погребных и гаражных кооперативов», — отметили в пресс-службе.
В своем блоге по итогам совещания Гладков написал, что в городе установили вторую крытую велопарковку. «Подрядчику осталось покрасить некоторые элементы, а жителям решить вопрос с доступом (повесить замок, изготовить ключи)», — поделился мэр. Также градоначальник «проехал» на первую велопарковку и «увиденное не порадовало — двери оторваны, металл начал ржаветь». «Велосипедисты, обратившиеся ко мне с просьбой установить велопарковку во дворе, обещали за ней следить, подкрашивать и т.д. На деле выходит, что пользуются ей «на убой». А что? Не наше! Сломается — починят!», — сетует Гладков и добавляет, что подумает, стоит ли устанавливать еще велопарковки на территории Заречного.
Напомним, в мае глава администрации Заречного в своем блоге делился впечатлениями о поездке на работу на велосипеде. «Удовольствие огромное! Надеюсь, этот способ передвижения на службу и домой станет постоянным», — написал он.
Российские чиновники не в первый раз пытаются активно участвовать в популяризации велодвижения, однако чаще всего это происходит во время проведения акций. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае текущего года прошла всероссийская акция «На работу на велосипеде». В частности, в день мероприятия губернатор Новгородской области Сергей Митин прибыл на службу на велосипеде. «Когда едешь на велосипеде, более остро ощущаешь все изъяны дороги и недостатки велосипедной инфраструктуры. Есть идея, один или два раза летом закрыть гараж правительства Новгородской области до обеда и предложить всем чиновникам воспользоваться велосипедом», — сказал глава области, приехав на работу. Митин также пообещал, что на следующий год в бюджете области будут предусмотрены средства, «которые целенаправленно будут выделяться на развитие велосипедной инфраструктуры».