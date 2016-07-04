Санкт-Петербург, 4 июля, 2016, 22:58 — ИА Регнум. Строящаяся башня «Лахта центра» стала самым высоким зданием в Петербурге. Ее высота достигла 147 метров, что на два метра выше 145-метровой высотки «Лидер тауэр» — прежнего рекордсмена. Как сообщает ИА REGNUM, об этом сегодня, 4 июля, говорится в информации, опубликованной в Instagram проекта.

instagram.com Строящаяся башня «Лахта центра»

«Строящийся «Лахта центр» достиг высоты 147 метров — забетонирован 35-й этаж ядра небоскреба. Таким образом, побит действующий рекорд по высоте зданий в Санкт-Петербурге, «Лахта центр» обошел 145-метровую высотку «Лидер тауэр», — сказано в сообщении.

Таким образом, выше «Лахта центра» в Петербурге сейчас только телебашня высотой 326 метров, но она относится к категории инженерных сооружений. Впрочем, в будущем году будет преодолен и этот высотный рубеж.

Напомним, строительство многофункционального общественно-делового комплекса «Лахта центр», будущей штаб-квартиры «Газпрома», ведется на северном берегу Финского залива с октября 2012 года. Общая площадь зданий и сооружений комплекса составит 400 тыс. кв. метров. Высота башни к моменту окончания строительства в 2018 году должна составить 462 метра, что сделает «Лахта центр» самым высоким зданием в России и в Европе, превзойдя московский небоскреб «Федерация».