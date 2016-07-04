Москва, 4 июля, 2016, 22:47 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон ужесточающий наказание за коррупционные преступления в спорте. Закон опубликован сегодня, 4 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Советский плакат «Смерть взятке!». 1923

Закон предусматривает суровое наказание за дачу или получение взятки в особо крупном размере (свыше 1 млн рублей) в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

Также ужесточается наказание за дачу взятки спортсмену, судье, тренеру или руководителю спортивной команды. Тюремный срок за такое преступление увеличивается с четырех до пяти лет. Увеличены и штрафы за такое преступление.

Вводится отдельное наказание за посредничество в подкупе спортсменов и тренеров. Штраф за такое преступление составит до 500 тыс. рублей и срок лишения свободы — до четырех лет.

Закон также вводит правило, что теперь наказываться будет взятка в виде услуг имущественного характера.