Псков, 4 июля, 2016, 22:37 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев 5 июля в Пскове проведёт выездное совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Северо-Западного федерального округа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

e-news.su Николай Патрушев — Секретарь Совета безопасности Российской Федерации

«Планируется обсудить дополнительные меры по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на потенциально опасных и критически важных объектах, а также рассмотреть вопросы реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения», — сообщили в пресс-службе.

Николай Патрушев проведёт совещание совместно с полномочным представителем президента РФ в СЗФО Владимиром Булавиным при участии руководителей субъектов федерации Северо-Западного федерального округа, представителей федеральных министерств и ведомств.