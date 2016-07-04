Уфа, 4 июля, 2016, 22:35 — ИА Регнум. В Башкирии есть агломерации, но нет предпосылок для их укрупнения. Часть опрошенных ИА REGNUM экспертов считает укрупнение агломераций безусловным благом, другая часть видит в этом процессе и отрицательные стороны.

Амир Арсланов. Лев Толстой в степях Башкирии. 1978

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы столицы Сергей Собянин на международном урбанистическом форуме заявил о том, что будущее России связано с развитием городских агломераций. «Конкурентное преимущество России — это концентрация населения в крупных агломерациях», — сказал Собянин и добавил, что «правительстве сейчас активно занимаются вопросами нового территориального устройства».

Концентрация населения в крупных агломерациях может стать конкурентным преимуществом России только при условии нового территориального городского развития на основе расширения границ, совершенствования управления, улучшения безопасности и экологии, а также создания более комфортной городской среды, считает экономист Константин Кузьминых и ссылается на опыт некоторых стран.

Из опыта Китая, по мнению эксперта, можно заключить, что политика концентрации населения в крупных агломерациях актуальна на сегодняшний день. «Но следует заметить, что этому предшествовали период развития районных территорий путем государственно-частного партнерства и создание хорошего задела для новой градостроительной политики создания мегагородов, — напомнил эксперт. — Например, к деревенским предприятиям, занимающихся производством, государством подводились энергетические сети и дороги, а предприниматели задействовали население на своих производствах. Поэтому сегодня в Китае объедение нескольких городов и даже провинций в мегагорода уже реальность».

Создание уфимской агломерации представляется экономисту вполне возможным, оно будет способствовать интенсивному применению современных технологий во всех сферах деятельности. «Цифровые технологии, проникая в систему управления городом, коренным образом могут поменять способы взаимодействия горожан, предпринимателей и органов власти, открывая новые возможности для вовлечения населения в процесс разработки и принятия решений по вопросам развития городской среды и улучшения инвестиционного климата, — полагает Кузьминых. — Это поможет в формировании городского брендинга, как конкурентного преимущества. При этом все большую роль приобретает восприятие города, формирующееся в цифровой среде». В перспективе, столица Башкирии может позиционировать себя не только как индустриальный конгломерат, но и как, к примеру, «кузница кадров», медицинский кластер или крупная сельскохозяйственная электронная площадка. «Но для этого нужно иметь соответствующую стратегию развития Уфы и очень много работать в этом направлении», — отметил эксперт.

Подчеркнув, что пока не следует говорить об укрупнении национальных республик России, политологи сошлись во мнении, что слияние некоторых регионов РФ в макрорегионы вполне возможно.

«В России 85 субъектов федерации, с разными размерами и количеством населения. Стремление к укрупнению уже неоднократно обозначалось руководством страны и, скорее всего, в долгосрочной перспективе оно будет реализовано», — считает политолог Дмитрий Михайличенко. Эксперт не исключает, что в ближайшие 5−10 лет административно-территориальное устройство внутри республики, скорее всего, будет меняться. «Количество муниципальных районов и глав (их сейчас 54) — будет сокращаться, — считает политолог. — Государство четко обозначило тенденцию сокращения количества государственных и муниципальных служащих и общую оптимизацию структуры».

Что же касается укрупнения городов — то эта тенденция очевидна и соответствует духу современности. «Если взглянуть на карту постсоветского пространства, то, пожалуй, только в некоторых республиках Центральной Азии наблюдается обратный процесс — руризация, — констатирует Михайличенко. — Урбанизация происходит потому, что основные показатели роста ВВП современное государство формирует в постиндустриальной и, частично, индустриальной сферах».

На аграрную сферу приходится все меньше и меньше продуктов, отсюда и низкие зарплаты на селе. Так что тенденция очевидна: крупные города разрастаются, а сельское население уменьшается. «Для Башкирии, в которой 40% населения — сельские жители, это чревато в долгосрочной перспективе кардинальными изменениями в структуре экономики, — отметил Михайличенко. — Соответственно, это серьезный вызов для общества и власти. Если мыслить горизонтами 50 — 100 лет, то для Башкирии крайне важно стать частью формирующейся инфраструктуры вокруг китайского мегапроекта «Экономический пояс Шелкового пути», о сопряжении которого со структурами евразийской интеграции Москва и Пекин заявляли много раз». Если это произойдет, республика получит мощные импульсы для развития.

Политолог Ильдар Габдрафиков обращает внимание на отрицательные стороны чрезмерной агломерации. «Агломерации надо развивать, это нормально, — считает эксперт. — Но дальнейшая концентрация населения в Москве и вокруг нее не целесообразна, так как она идет за счет регионов и приводит там к дальнейшему сокращению населения, особенно людей в активном трудоспособном возрасте. Как правило, в столицу уезжает наиболее перспективная молодежь».

Как утверждает собеседник, «это ненормальная ситуация для страны, это стратегически не правильно, когда ее столица живет своей жизнью, а регионы — своей». В нашей стране огромные территории практически не освоены человеком или плохо освоены, или же из регионов идет отток населения. Судя по прогнозам, в ближайшем будущем численность населения Москвы будет только расти, при этом общая численность населения страны сокращается. «Сегодня в большой Москве проживает 25 млн человек, это почти 1/5 часть населения огромной страны (по территории самой большой в мире) под названием Российская Федерация. В последние годы территориальные рамки Москвы были сильно расширены, ее новые границы охватили не только значительную часть Московской области, но и даже часть соседней Калужской области, — продолжает эксперт. — В связи с изменением территориальных рамок Москвы, Московской и Калужской областей есть необходимость проработать вопрос и административного объединений их в один субъект РФ. Но мы не можем не задать себе ряд вопросов: Почему многие россияне стремятся переехать в столицу? Почему, например, жители Германии не так сильно стремятся переехать в Берлин или канадцы — в Оттаву? Почему наши власти так близоруки?»

Эксперт напоминает, что тема территориальной реформы не может быть запретной, её надо обсуждать как на экспертном, так и на широком общественном уровнях.

В постсоветской истории России уже происходили территориальные изменения.

Например, в 2008 году Агинский Бурятский автономный округ слился с Читинской областью и на их основе был образован Забайкальский край, в 2005 году Коми-Пермяцкий автономный округ был объединён с Пермской областью, образовав при слиянии Пермский край. Недавний пример — в 2014 году Крым снова воссоединился с Россией. «Все эти территориальные изменения произошли в результате референдумов на всей территории вновь образованных субъектов РФ, мнение населения в данных примерах территориальных изменений было решающим, — подчеркнул политолог. — Идея укрупнения регионов — не только проблема первостепенной государственной значимости, она также очень важна для граждан страны, которых эта реформа в той или иной степени затронет.

«Возможная в ближайшем будущем территориальная реформа Башкирии не должна касаться, — считает эксперт. — Стерлитамак — Салават — Ишимбай — Мелеуз — это настоящая Южная, или Стерлитамакская агломерация, но пока эти города трудно объединить в одну муниципальную единицу».

«Кроме Южной агломерации, в Башкирии есть центральная — Уфа, Благовещенск, западная — Туймазы, Октябрьский, — развивает тему доцент кафедры всеобщей истории БГПУ Евгений Соболев. — На севере есть центр притяжения в виде Нефтекамска. В то же время ни Сибай с Баймаком, ни Учалы нельзя назвать центрами Зауралья». Необходимо учитывать, что такой расклад — это наследие советской индустриализации и уже сегодня республиканские власти сталкиваются с серьезными проблемами.

«Если в Башкирии сделать ставку, допустим, исключительно на Уфу и близлежащие окрестности (в радиусе 30−50 км), то остальные города просто вымрут, а одна столица попросту не справится ни с экономическими, ни с социальными задачами, — предупреждает эксперт. — Кроме того, тут есть и политический фактор. Жители крупных городов всегда в оппозиции действующей власти, причем, в активной оппозиции». Поэтому более логичным выглядит ступенчатый подход: мегаполис-агломерация, группа индустриальных городов — территориальных центров.

«В любом случае, введение совершенно нового территориального устройства, на мой взгляд, невозможно, так как для этого нужны значительные ресурсы и время, — резюмировал собеседник ИА REGNUM. — Поэтому следует использовать уже сложившиеся агломерации и развивать на их основе новые постиндустриальные зоны».