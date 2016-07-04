Уфа, 4 июля, 2016, 22:23 — ИА Регнум. Общественники Башкирии вместе с представителями русской и русскоязычной общественности Татарии, Бурятии, Коми возложили ответственность за судьбу русского языка и межнациональных отношений в «национальных» регионах России на руководителей парламентских фракций и одноимённых федеральных партий. Как заявили ИА REGNUM авторы обращения к политическим партиям и движениям, причина «языковой дискриминации» — невозможность русскоязычных школьников полноценно изучать русский язык в ряде национальных регионов заложена в федеральном языковом законодательстве.

«Накануне очередных выборов в Государственную думу РФ хотим обратить всеобщее внимание на вопиющую ситуацию с изучением русского языка, которая наблюдается в ряде национальных республик России уже с первой половины 2000-х, — объяснили цель своего обращения общественники. — Проблема в том, что в Татарии и ряде других подобных регионов даже в условиях отсутствия соответствующей языковой среды «национальные» языки являются обязательными для изучения в школах и детсадах, хотя многие родители, чьи дети не являются носителями «национального» языка, этого не хотят. При этом на изучение русского языка отводится меньшее количество часов, чем в «не национальных» регионах РФ, а в школах практически повсеместно используются учебные планы для национальных школ». При этом данная навязанная тенденция отнюдь не способствует сохранению «национальных» языков, вызывая у тех, кому он не является родным, их неприятие.

Причина проблемы — в федеральном языковом законодательстве. Как считают подписанты, о сложившейся ситуации в депутатском корпусе ГД РФ вполне осведомлены, проблема неоднократно озвучивалась, однако конкретных действий по-прежнему нет. По мнению общественников, из всех регионов России один Крым безоговорочно занял позицию добровольности — изучения крымско-татарского и украинского языков по желанию. В других национальных регионах местным администрациям удаётся проводить прежнюю политику в языковом вопросе, опираясь на пробелы в устаревшем языковом законодательстве страны.

Это законодательство уже настолько непригодное, что, как считают авторы обращения, нигде в России русский язык, который является родным для более чем 80% граждан, не может иметь статуса «родной язык».

Бездействие депутатов Государственной думы и партийных фракций расценивается подписантами как наплевательское отношение к одной из главных ценностей России — русскому языку и ко всем русским и русскоязычным гражданам, оказавшимся заложниками порочной языковой политики региональных правителей.

При таком отношении к данной проблеме депутатов и руководителей фракций — неудивительно, что в нацреспубликах так и не были выполнены поручения и рекомендации президента РФ Владимира Путина, принятые по итогам совещания по русскому языку и межнациональным отношениям в мае 2015 года. Поправки к ФЗ «О языках…» так и не были вынесены на обсуждение в ГД РФ, поскольку их рассмотрение уже второй год торпедируется депутатами-лоббистами из упомянутых национальных республик.

Ответственность за судьбу русского языка и межнациональных отношений в «национальных» регионах России, по мнению общественников, несут персонально руководители парламентских фракций и одноимённых федеральных партий, у которых есть право законодательной инициативы и принятия государственных решений, а именно Дмитрий Медведев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов («КПРФ»), Владимир Жириновский («ЛДПР») и Сергей Миронов («Справедливая Россия»).

У авторов есть и конкретные предложения. Для обеспечения реализации конституционного права на сохранение родного русского языка из числа языков народов России, создания условий изучения родного русского языка, необходимо законодательно закрепить за русским языком наряду со статусом государственного языка Российской Федерации и статус родного языка. Для создания оптимальных условий формирования гражданской общероссийской идентичности необходимо исключить противопоставление «родной язык» и «русский язык» и ввести «государственный язык Российской Федерации для не владеющих русским языком», «государственный язык Российской Федерации для владеющих русским языком» и «родной русский язык». Необходимо также из законодательных норм ряда республик РФ вывести русский язык из статуса «государственный язык республики», сняв функциональное равноправие государственного языка Российской Федерации с государственным языком республики. Тем самым — восстановить конституционную норму русского языка в статусе государственного языка Российской Федерации на всей её территории.

Как заявил ИА REGNUM председатель комитета по образованию и языковой политике Собора Русских Башкирии Виктор Афанасьев, поднятые проблемы не ограничиваются временными рамками избирательной компании. «Много нареканий вызывает деятельность, или бездействие, Министерства образования РФ, — подчеркнул собеседник. — Чиновниками от Минобраза РФ почти ничего не делается для решения данной проблемы, хотя все рычаги для урегулирования языкового вопроса в ряде нацрегионов у них есть».

«Создается впечатление, что лидеры партий нисколько не думают о мнении большинства — русских и русскоязычных гражданах Российской Федерации, у которых, как оказалось, нет равных прав с гражданами не национальных регионов, — поделилась координатор родительского движения Башкирии Галина Лучкина. — Может быть, эти лидеры думают, что от названия национального региона напрямую зависит языковая среда? Тогда пусть приезжают и поговорят с людьми. И убедятся, что в наших нацрегионах языковая среда во всех городах и русских селах — русскоязычная, а искусственно-принудительно пытаться создавать другую языковую среду — дело опасное».