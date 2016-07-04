Берлин, 4 июля, 2016, 22:18 — ИА Регнум. Немецкий публицист и политик Освальд Метцгер станет новым редактором журнала The European, передает Bild.

Логотип издания «The European»

Выросший в швабском Равенсбурге Метцгер сменит в сентябре шеф-редактора Александра Гёрлаха, который уезжает в Гарвардский университет. Гёрлах из США будет поддерживать издательство англоязычного журнала, сообщает издающая его компания Weimer Media Group.

61-летний Метцгер ранее был депутатом немецкого Бундестага от партии «Зеленые», прежде чем присоединился к Христианско-демократическому союзу. The European основан в 2009 году в качестве интернет-портала. С 2012 г. появилась печатная версия журнала, дополненная в 2015 г. онлайн-изданием.

Тираж электронного и печатного издания со штаб-квартирой в Берлине составляет 100 тысяч экземпляров. Интернет-портал насчитывает 300 000 посетителей в месяц.

The European концентрируется больше на интервью, дискуссиях о событиях и выяснении мнений экспертов, а не на новостях. По словам Гёрлаха, журнал не имеет определенной политической линии, а стремиться представить различные позиции. Среди известных авторов — бывший председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, американский политический аналитик Фарид Закария, финский дипломат Мартти Ахтисаари, экономист Колумбийского университета Джозеф Юджин Стиглиц и др.