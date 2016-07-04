Медина, Саудовская Аравия, 4 июля, 2016, 22:12 — ИА Регнум. В результате террористического акта в Медине (Саудовская Аравия) погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает CNN Arabic.

lee94josh Молитва

Напомним, ранее сегодня в Медине возле второй по значимости святыни Ислама — Мечете Пророка — террорист-смертник подорвал себя.

Это уже третья террористическая атака в Саудовской Араваии за сутки. В ночь на 4 июля, смертник подорвал себя у генерального консульства США в Джидде. После этого ещё один боевик активировал пояс шахида у мечети в Эль-Катифе.