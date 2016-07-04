Москва, 4 июля, 2016, 21:32 — ИА Регнум. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев перераспределил субсидии на государственную поддержку малого и среднего бизнеса в моногородах. Распоряжением от 29 июня 2016 года №1359-р глава Правительства скорректировал распределение субсидий регионам в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» с учётом итогов конкурсного отбора субъектов Федерации, проведённого в апреле 2016 года.

Shaun Merritt Скульптура «Предприниматель на лошади». Торонто. Канада

Конкурсной комиссией были отобраны 28 заявок 12 субъектов Федерации (республики Башкортостан и Хакасия, Удмуртская Республика, Амурская, Кировская, Ленинградская, Мурманская, Омская, Самарская, Саратовская, Свердловская и Томская области), имеющих наибольшие значения коэффициента эффективности по мероприятиям, направленным на содействие занятости населения в монопрофильных муниципальных образованиях.