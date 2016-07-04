Кале, Франция, 4 июля, 2016, 21:30 — ИА Регнум. Недалеко от дороги, ведущей к французскому порту Кале найдено тело мигранта, по-видимому сбитого автомобилем, передает Associated Press. Это уже шестой мигрант с начала года, погибший около границы Франции с Великобританией.

Крики о помощи

Префектура Па-де-Кале сообщает, что тело было обнаружено утром 4 июля недалеко от проезжей части, используемой для подъезда к крупному паромному порту. Личность и национальность беженца пока не идентифицированы.

Старающиеся перебраться в Англию беженцы каждую ночь пробираются в кузов трейлеров, прибывающих в порт на берегу пролива Ла-Манш. Оттуда на паромах грузовые машины доставляют на «Туманный Альбион».

В префектуре, указывая на полученные травмы, полагают, что смерть наступила из-за столкновения человека с грузовиком или другим транспортным средством. Из шести умерших в Кале мигрантов он является четвертым, которого сбило ТС.