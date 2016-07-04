Мехико, 4 июля, 2016, 21:28 — ИА Регнум. По данным неправительственной организации Press Emblem Campaign, самой опасной страной для журналистов среди стран Латинской Америки является Мексика. Она же находится на третьем месте среди стран мира, которые лидируют по количеству убийств журналистов. В первую десятку попали еще две страны региона: Гватемала и Сальвадор, сообщает ТАСС.

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Более ста журналистов погибли в Мексике за последние пятнадцать лет — такие данные обнародовала Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ), сообщает Prensa Latina. Большинство из них занимались освещением деятельности правоохранительных органов, темами наркоторговли, организованной преступности, политическими вопросами, комментирует мексиканское издание El Universal.