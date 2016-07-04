Москва, 4 июля, 2016, 21:26 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Монако» подтвердил информацию о том, что нападающий Ласин Траоре может перейти в московский ЦСКА. Об этом сегодня, 4 июля, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-служба ФК «Монако».

Савченко Константин Ласина Траоре

В пресс-службе сообщили, что переговоры насчет 25-летнего ивуарийца действительно велись, но каков их результат пока неизвестно.

Ранее ряд СМИ сообщил, что московский ЦСКА собирается арендовать Ласина Траоре. Этот футболист уже выступал в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в 2011—2013 годах. Тогда он играл за краснодарскую «Кубань» и махачкалинскую «Анжи». СМИ сообщали, что за продажу Траоре в «Монако» дагестанский клуб получил $10 млн.

В минувшем сезоне Траоре сыграл 19 матчей в Чемпионате Франции и забил три мяча.