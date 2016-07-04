Великий Новгород, 4 июля, 2016, 21:23 — ИА Регнум. Новгородское региональное отделение партии «Единая Россия» сегодня, 4 июля, утвердило списки депутатов от партии в Новгородскую областную думу шестого созыва. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на 26-ю региональную конференцию в центр «Диалог» Великого Новгорода собрались около 500 человек, в том числе 95 делегатов.

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Они тайно проголосовали за списки кандидатов в депутаты регионального парламента.

Первую тройку в списке по единому избирательному округу возглавил губернатор Новгородской области Сергей Митин, вторую позицию заняла секретарь регионального отделения партии, спикер Новгородской областной думы Елена Писарева, третьим по списку идёт депутат Государственной думы от Новгородской области Сергей Фабричный, который уже заявил СМИ, что в случае избрания рассчитывает затем быть выдвинутым от Новгородской областной думы в Совет Федерации.

Также новгородские единороссы выдвинули по три кандидатуры в каждой из 16 региональных групп (по числу округов) и 16 кандидатов по одномандатным округам.

Всего в списки включены 67 фамилий, среди которых — директоры различных предприятий региона, директора школ, руководители учреждений здравоохранения.

Занявший второе место в праймериз по выборам в Госдуму руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Александр Тарасов занял вторую строчку в списке по региональной группе №13, где первое место отдали главному врачу Валдайской ЦРБ Наталье Усатовой. А третий лидер праймериз, депутат Новгородской областной думы Дмитрий Игнатов выдвинут «Единой Россией» по одномандатному округу №6 в Великом Новгороде. Из нынешних депутатов Новгородской облдумы в списки кандидатов попали девять. Помимо Игнатова, это Елена Писарева, выдвинутая по одномандатному округу №16, Сергей Бусурин (округ №1), Анатолий Федотов (округ №7), Юрий Зернов (округ №11), Михаил Галахов (округ №13).

Депутат Роман Нисанов возглавил региональную группу №2, куда также третьим номером включили депутата Владимира Чистякова, а Владимир Гавриков возглавил региональную группу №11.

Депутат думы Великого Новгорода Елена Михайлова пойдёт на выборы в областной парламент во главе региональной группы №9, а ещё один городской депутат Андрей Ломанов выдвинут кандидатом по одномандатному округу №8 (оба округа— в черте Великого Новгорода). Глава Окуловского района Сергей Кузьмин возглавил региональную группу №12. Также в списках есть Анатолий Можжерин — исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров», сын депутата облдумы Владимира Можжерина (по одномандатному округу №14) и сын экс-мэра Боровичей Александра Костюхина Алексей Костюхин (во главе региональной группы №15).

Только два делегата конференции проголосовали против каждого из списка, большинством голосов они были утверждены.

Также на конференции утвердили программу партии, которая, как отметил первый заместитель секретаря регионального политсовета «Единой России», управляющий региональным отделением Пенсионного фонда РФ Алексей Костюков, составляет «14 страниц убористого текста». Сам Костюков (в прошлом — и депутат облдумы, и вице-губернатор) тоже намерен вернуться в областной парламент: он возглавил региональную группу №1.

Напомним, выборы в Новгородскую областную думу шестого созыва состоятся вместе с выборами в Госдуму в единый день голосования 18 сентября.