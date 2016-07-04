Газа, Палестина, 4 июля, 2016, 21:04 — ИА Регнум. Турецкие грузовики с гуманитарной помощью начинают прибывать в сектор Газа через территорию Израиля, передает ABC News. Это стало возможным благодаря соглашению о примирении, достигнутому в июне между Тель-Авивом и Анкарой.

Бейт-Ханун, Сектор Газа

Груз состоит из 10 000 тонн помощи, включая игрушки, подгузники, одежду и продукты питания. Первые грузовики въехали в Газу 4 июля после прохождения проверки на предмет безопасности в Израиле. В ближайшие дни ожидается увеличение грузового потока.

Израиль и Турция восстановили отношения после шестилетнего разрыва. В 2010 году израильские солдаты атаковали турецкий корабль, осуществлявший доставку гумпомощи в рамках миссии «Флотилия свободы» в подконтрольный ХАМАС сектор Газа. Последний держался Израилем в блокаде из-за угрозы терроризма.

Тель-Авив считает для себя жизненно важным сохранение блокады Газы с целью предотвращения доставки оружия для ХАМАС.

Первая партия гуманитарной помощи для палестинцев прибыла накануне мусульманского праздника Ураза, знаменующего окончание поста в священный месяц Рамадан.