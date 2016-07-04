Иркутск, 4 июля, 2016, 21:01 — ИА Регнум. Посол доброй воли Болгарии в России Бисер Киров и представитель посольства республики Валентин Петров выразили соболезнования в связи с крушением самолёта Ил-76 в Иркутской области, в результате которого погиб экипаж МЧС России в составе 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутсткой области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«С глубокой скорбью узнали о крушении самолёта Ил-76, который тушил пожары на территории области и на котором находился экипаж из 10 человек. Это страшное горе и утрата не только для родных, друзей и коллег, но и для нас. Наши мысли сейчас с теми, кто так неожиданно потерял своих любимых в результате трагического несчастья. Единственным утешением в этом горе может быть только молитва. Мы хотели бы в эти тяжёлые часы выразить соболезнования вам и жителям Иркутской области, и просим вас передать наши искренние соболезнования родным и близким экипажа. Мы преклоняемся перед их подвигом!», — говорится в соболезновании, направленном на имя губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля самолет Ил-76 МЧС России рухнул в труднодоступном районе Иркутской области. На борту самолета был экипаж из 10 человек. Воздушное судно участвовало в тушении лесных пожаров в Приангарье.