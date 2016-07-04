Казань, 4 июля, 2016, 21:01 — ИА Регнум. «Мэр-единоросс города Елабуга в Татарстане, судя по документам, сумел построить второй раз уже существующий мост. Объект, на который еще в 2007 году выделялись государственные деньги, был построен к тысячелетию Елабуги, а недавно был куплен муниципалитетом почти за 19 млн руб. «НГ» постаралась понять, как мог произойти такой странный случай, и обнаружила, что скандалы Геннадия Емельянова буквально преследуют.

Цитата из м/ф «Падал прошлогодний снег». реж. Александр Татарский. 1983. СССР На мосту

В Елабужском муниципальном районе протекает река Тойма, и в 2007 году, к празднованию 1000-летия со дня основания города, в Елабуге прежний мэр Ильшат Гафуров решил построить через нее пешеходный мост. Гафуров договорился с ООО «Татсельхозмонтаж» об этом строительстве, причем, как утверждали впоследствии сами строители, при этом договор подряда не заключался, поскольку договоренность носила устный характер. Подтверждением странных неформальных договоренностей о начале строительства, свойственных скорее 90-м годам XX века, может быть то, что одновременно со строительством — в мае 2007 года — финансово-бюджетная палата Елабужского муниципального района выделила кредит некоему ЗАО «МПО ЖХиБ» в 3,56 млн руб. на выполнение работ по объекту «мостовой переход через реку Тойма». Схему, которой пользовались бизнесмены и чиновники, вряд ли можно назвать прозрачной, но к 1000-летию Елабуги пешеходный мост через Тойму был благополучно построен, свидетелями чему были все местные жители.

Неформальные отношения со строительной компанией на этом не завершились. В 2011 году, когда главой Елабужского муниципального района уже был Геннадий Емельянов, «Татсельхозмонтаж» получил от него в аренду участки на реке Тойме и землях национального парка «Нижняя Кама» — уже официально, но опять под строительство моста. Видимо, того же, который уже был возведен. Нужно отметить, что Емельянов этими действиями, похоже, превысил свои полномочия: ведь предоставленные в аренду участки являются федеральной собственностью и, если судить по положениям Устава Елабужского муниципального района и учитывать законодательство РФ и Татарстана об органах местного самоуправления, а также Земельный и Водный кодексы РФ, глава района просто не имел права издавать такое постановление.

Но история только началась — лишь в августе 2011 года исполнительный комитет Елабужского муниципального района выдал официальное разрешение на строительство уже существующего пешеходного моста через Тойму. То, что объект к тому времени уже давно построен, чиновники, видимо, почему-то не заметили, зато в том же году объект был принят в эксплуатацию. То есть один мост оказался построен два раза. Однако, как можно понять из документов, обещанных денег строители так и не получили — параллельно к тому времени «Татсельхозмонтаж» пытался возместить свои затраты на строительство моста, обратившись с иском в суд, однако в августе 2011 года компания его проиграла.

Тогда через некоторое время «Татсельхозмонтаж» решил возместить свои затраты иначе: компания продала мост ООО «Спецдорстрой» как незавершенный объект с 90% степенью готовности. Сумма сделки между сторонами составила 7,5 млн руб. Это расходится с данными, которые сами строители предоставляли в суд ранее, — в иске они утверждали, что мост завершен и принят в эксплуатацию рабочей комиссией. Но когда мост оценила привлеченная аудиторская организация, на основании представленных смет была определена стоимость объекта в 18,565 млн руб. Нужно отметить, что мост, который находился в собственности коммерческой компании «Спецдорстрой», оценивался по заявке МКУ «Департамент строительства при исполнительном комитете Елабужского муниципального района», то есть на государственные деньги.

При этом заявитель предоставил сметы в ценах по состоянию на 2014 год, то есть мост с семилетним стажем службы оценивали как вновь построенный объект, и никто, как можно понять, не обратил внимание на его амортизационный износ.

А в декабре 2014 года Геннадий Емельянов предложил депутатам Совета Елабужского муниципального района внести изменения в Паспорт программы социально-экономического развития Елабужского муниципального района на 2011−2015 годы. Согласно предложению главы, депутаты добавили в документ обоснование создания туристско-оздоровительного комплекса «Изумрудный берег» со строительством пешеходного моста через реку Тойма. А затем и утвердили объект финансирования по указанному проекту на сумму в размере 19 млн руб. А еще через несколько дней и.о. главы Исполнительного комитета Елабужского муниципального района Вячеслав Власов издал постановление, согласно которому Земельно-имущественная палата Елабужского района заключила контракт на приобретение пешеходного моста у «Спецдорстрой». Согласно контракту, мост приобретается как незавершенный объект со степенью готовности 90% уже за 18,565 млн руб. Еще через несколько дней бюджетные деньги были перечислены, и построенный два раза, но все еще «незавершенный» мост перешел в муниципальную собственность.

Нужно отметить, что случай с мостом — не первый скандал, в котором упоминается имя мэра Елабуги. Самый громкий из них — дело «Переправы». Как сообщал «Казанский репортер», 24 мая 2016 года УФАС по Республике Татарстан начал рассмотрение дела о нарушении Исполнительным комитетом Елабужского района и Геннадием Емельяновым антимонопольного законодательства. Предметом внимания ведомства стал земельный участок на берегу Камы, по предварительной версии, незаконно предоставленный исполкомом компании ООО «Переправа», учредителем которого является сын главы района Эдуард Емельянов. Хотя участок выделялся в аренду под строительство лодочной станции, там был построен коттедж. По результатам проведения прокурорской проверки зафиксированы только нарушения в процедуре выделения участка и в продлении договора аренды. УФАС по Татарстану же возбудило дело по поводу нарушения Федерального закона «О защите конкуренции».

А в марте 2016 года депутат Елабужского Совета Василий Баранов, которого СМИ в Татарстане нередко называли «правой рукой Геннадия Емельянова», нанес ножевое ранение своему бывшему сотруднику — водителю Анатолию Девятых. Пострадавший отмечал, что опасается давления со стороны Баранова, и даже записал об этом видеообращение. По факту ранения мужчины проводится следственная проверка, возбуждено уголовное дело.

Еще одно нашумевшее дело — попытка местных жителей бороться против строительства на территории района крупной свалки и мусороперерабатывающего комплекса, за которые активно выступает градоначальник и чего боятся многие жители района.

Видимо, в какой-то момент недовольство правлением Геннадия Емельянова достигло такой точки, что в феврале 2016 года на сайте change. org появилась петиция к президенту России Владимиру Путину и президенту Татарстана Рустаму Минниханову с требованием «остановить беспредел мэра», которая за небольшой срок набрала более 11 тыс. подписей. И это при том, что все население Елабуги чуть более 73 тыс. жителей. Однако от главы РФ и президента республики реакции на народный стон пока нет».