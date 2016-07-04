Липецк, 4 июля, 2016, 20:48 — ИА Регнум. Более 90% липчан, принявших участие в опросе интерактивного проекта «Открытый Липецк», поддерживают идею раздельного сбора бытовых отходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Jes Мусорный контейнер

Также 66% проголосовавших считают, что мусорные контейнеры при раздельном сборе должны быть с яркими картинками, отражающими вид утилизируемых ТБО. 40% проголосовали за различие баков по цветам: зеленый для стекла, синий для бумаги, желтый для пластика. Об опасности и правилах утилизации ртутьсодержащих отходов проинформированы более 60% респондентов.

C лета 2015 года Липецк присоединился к городам, в которых можно сдавать мусор раздельно: активисты экологического движения «РазДельный Сбор» каждую первую субботу месяца проводят акции по сбору вторсырья от населения. В июньской акции активисты собрали 90 кг стекла, 170 кг картона, 20 кг пластиковых бутылок и 800 кг бумаги. Итоги мероприятия, прошедшего 2 июля, организаторы еще не подвели.